Diabolica satira di CS Lewis: Le lettere di - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diabolica satira di CS Lewis: Le lettere di. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BERLICCHE

Significato/Curiosita : Diabolica satira di cs lewis: le lettere di

Sottosegretario berlicche”, istruisce suo nipote malacoda, un giovane diavolo apprendista tentatore. noi non vediamo le lettere di malacoda a berlicche, ma il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

