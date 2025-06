Una frazione del Giro con partenze scaglionate nei cruciverba: la soluzione è Cronotappa

Home / Soluzioni Cruciverba / Una frazione del Giro con partenze scaglionate

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una frazione del Giro con partenze scaglionate' è 'Cronotappa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRONOTAPPA

Curiosità e Significato di Cronotappa

Vuoi sapere di più su Cronotappa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Cronotappa.

Perché la soluzione è Cronotappa? CRONOTAPPA è un termine che combina cronometro e tappa, indicando una fase del Giro in cui le partenze sono scaglionate nel tempo, creando una sequenza di partenze differite. Questa modalità permette di gestire meglio la corsa e di rendere più emozionante la gara. In sostanza, si tratta di una tappa con partenze decise in modo da ottimizzare l'evento e mantenere alta l'attenzione degli spettatori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gara a tempo prevista nel Giro d ItaliaBreve frazione del GiroUna frazione del giro ciclisticoVeloce frazione del Giro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cronotappa

Stai cercando la risposta alla definizione "Una frazione del Giro con partenze scaglionate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V I R A I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIVISTA" RIVISTA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.