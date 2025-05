Veloce frazione del Giro nei cruciverba: la soluzione è Cronotappa

CRONOTAPPA

Curiosità e Significato di "Cronotappa"

Una cronotappa è una frazione del Giro d'Italia, una gara di ciclismo, in cui i ciclisti competono contro il tempo su un percorso predefinito. A differenza delle tappe tradizionali, i ciclisti partono in sequenza e il loro tempo finale determina la classifica per quella specifica tappa.

Come si scrive la soluzione: Cronotappa

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

