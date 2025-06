Una faccina del computer nei cruciverba: la soluzione è Emoticon

EMOTICON

Curiosità e Significato... La soluzione Emoticon di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Emoticon per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Emoticon? Emoticon deriva da emozione e icona ed è un'immagine o simbolo usato nei messaggi digitali per esprimere emozioni o stati d'animo. Sono le faccine che si vedono nei messaggi di testo e chat, permettendo di comunicare sentimenti in modo immediato e visivo. Questi piccoli simboli rendono più vivaci e comprensibili le conversazioni online.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le faccine degli smartphoneUna faccina su WhatsAppUna faccina utilizzata da chi scrive sul computerUna faccina usata da chi scrive con il computerUna faccina usata da chi scrive al computer

Hai trovato la definizione "Una faccina del computer" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

M Milano

O Otranto

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

