Un volo in un mondo irreale nei cruciverba: la soluzione è Pindarico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un volo in un mondo irreale' è 'Pindarico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINDARICO

Curiosità e Significato di Pindarico

Approfondisci la parola di 9 lettere Pindarico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pindarico? Pindarico si riferisce a un linguaggio o a uno stile elevato, spesso ricco di immagini e metafore, tipico delle poesie epiche e liriche. Deriva dal poeta greco Pindaro, simbolo di eccellenza letteraria. Utilizzato per descrivere discorsi o espressioni che sembrano trasportare l’ascoltatore in un mondo fantastico e irreale, spesso con toni solenni e grandiosi, come un volo immaginario che supera la realtà quotidiana.

Come si scrive la soluzione Pindarico

Non riesci a risolvere la definizione "Un volo in un mondo irreale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O N S T N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTONSO" INTONSO

