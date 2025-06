Un pittoresco centro sul lago Trasimeno nei cruciverba: la soluzione è Passignano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un pittoresco centro sul lago Trasimeno' è 'Passignano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSIGNANO

Curiosità e Significato di Passignano

La parola Passignano è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Passignano.

Perché la soluzione è Passignano? Passignano è un affascinante borgo situato sulle sponde del lago Trasimeno, noto per il suo incantevole centro storico e paesaggi pittoreschi. Questo caratteristico comune unisce tradizione, cultura e natura, offrendo ai visitatori un’atmosfera autentica e rilassante. Ideale per chi cerca un angolo di tranquillità immerso in scenari mozzafiato, Passignano rappresenta una tappa imperdibile in Umbria.

Come si scrive la soluzione Passignano

La definizione "Un pittoresco centro sul lago Trasimeno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

N Napoli

O Otranto

