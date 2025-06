Un milionesimo di tonnellata nei cruciverba: la soluzione è Grammo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un milionesimo di tonnellata' è 'Grammo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAMMO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Grammo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Grammo? Grammo è l'unità di misura di massa più comune nel sistema metrico, equivalente a un millesimo di chilogrammo. È usato quotidianamente per quantificare ingredienti in cucina, medicine o piccoli oggetti. Conoscere il grammo aiuta a capire quanto pesa una cosa e permette di fare calcoli precisi nelle attività di tutti i giorni. È la base per misurare piccole quantità con facilità e precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un piccolo pesoPesi usati in chimicaUn millesimo di chiloUn milionesimo di metroTonnellata Equivalente di PetrolioTonnellata Stazza Lorda

