GRASSETTO

Curiosità e Significato di Grassetto

Hai risolto il cruciverba con Grassetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Grassetto.

Perché la soluzione è Grassetto? Il termine grassetto si riferisce a uno stile di scrittura che rende il testo più spesso e in evidenza, per attirare l'attenzione. La frase con la pancetta è un gioco di parole: pancetta richiama la pancia, ma qui indica anche il testo gonfiato o più marcato. Insomma, usare il grassetto serve a mettere in risalto le parti più importanti di un messaggio scritto.

Come si scrive la soluzione Grassetto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un carattere di scrittura... con la pancetta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L L I E R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORELLI" CORELLI

