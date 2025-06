Tipo di triangoli con due lati uguali nei cruciverba: la soluzione è Isosceli

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di triangoli con due lati uguali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipo di triangoli con due lati uguali' è 'Isosceli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISOSCELI

Curiosità e Significato di Isosceli

Vuoi sapere di più su Isosceli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Isosceli.

Perché la soluzione è Isosceli? Un triangolo isoscele è quello che ha almeno due lati di lunghezza uguale. Questa caratteristica lo distingue dagli altri tipi di triangoli, come quelli equilateri o scaleni. La sua simmetria lo rende facilmente riconoscibile e molto usato in geometria e design. Conoscere questa figura aiuta a comprendere meglio le proprietà delle forme e le loro applicazioni pratiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Triangolo con due lati ugualiLo è il triangolo con due lati ugualiIl triangolo con due lati uguali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Isosceli

Non riesci a risolvere la definizione "Tipo di triangoli con due lati uguali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

S Savona

O Otranto

S Savona

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M G I D A E L R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MADRIGALE" MADRIGALE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.