La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stretto rapporto di codipendenza animale' è 'Simbiosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIMBIOSI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Simbiosi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Simbiosi.

Perché la soluzione è Simbiosi? La simbiosi è un rapporto stretto e duraturo tra due organismi di specie diverse, che spesso beneficia entrambe. È come una collaborazione stretta in natura, dove i due partner si aiutano a vicenda per sopravvivere o prosperare. Un esempio classico è quello tra le formiche e le afidi, che si scambiano risorse e protezione. Un vero esempio di cooperazione naturale.

Una forma di stretta dipendenza reciprocaUn animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavalloAnimale dalle corna molto voluminose

S Savona

I Imola

M Milano

B Bologna

I Imola

O Otranto

S Savona

I Imola

T S R I A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISATE" RISATE

