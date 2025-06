Storici laghi della Polonia nei cruciverba: la soluzione è Masuri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Storici laghi della Polonia' è 'Masuri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASURI

Curiosità e Significato... La soluzione Masuri di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Masuri per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Masuri? I Masuri sono una regione storica nel nord-est della Polonia, famosa per i suoi splendidi laghi, boschi e villaggi pittoreschi. Questa zona, ricca di natura incontaminata, è un vero paradiso per gli amanti degli sport acquatici e del turismo slow. La bellezza dei laghi Masuri attrae visitatori da tutto il mondo, rendendo questa terra un gioiello naturale e culturale della Polonia.

La definizione "Storici laghi della Polonia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

S Savona

U Udine

R Roma

I Imola

