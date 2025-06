Spesso devono essere accompagnati da adulti nei cruciverba: la soluzione è Bambini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spesso devono essere accompagnati da adulti' è 'Bambini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAMBINI

Curiosità e Significato di Bambini

Perché la soluzione è Bambini? I bambini sono persone giovani e in fase di crescita, spesso fragili e vulnerabili. Per proteggerli e garantire il loro benessere, è importante che siano accompagnati da adulti durante le attività o gli spostamenti. La presenza di un adulto assicura sicurezza, guida e supporto, aiutandoli a scoprire il mondo in modo sicuro e sereno.

Come si scrive la soluzione Bambini

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spesso devono essere accompagnati da adulti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G U F A O N R A Mostra soluzione



