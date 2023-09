Si uniscono in leghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si uniscono in leghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METALLI

Significato/Curiosita : Si uniscono in leghe

140 leghe, suddivise in più di 480 divisioni. il numero esatto di club varia di anno in anno, in quanto essi si uniscono, oppure abbandonano le leghe, a... (le altre due categorie sono quelle dei semimetalli e dei non metalli). i primi metalli storicamente lavorati (il rame e lo stagno) hanno naturalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

