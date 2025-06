Si indossa spesso per andarci nei cruciverba: la soluzione è Tuta

TUTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tuta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Tuta.

Perché la soluzione è Tuta? La parola tuta indica un capo d'abbigliamento comodo e pratico, indossato frequentemente per attività sportive o per stare in casa. È un completo unico che copre tutto il corpo, ideale per muoversi liberamente. Si indossa spesso anche per andarci, come nel caso di chi preferisce la comodità prima di tutto. Un abbigliamento versatile che unisce praticità e funzionalità.

Se "Si indossa spesso per andarci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

