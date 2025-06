Si frizionano a scopo terapeutico nei cruciverba: la soluzione è Pomate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si frizionano a scopo terapeutico' è 'Pomate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMATE

Curiosità e Significato di Pomate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Pomate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pomate? Le pomate sono preparati medicamentosi applicati sulla pelle per alleviare dolori muscolari, infiammazioni o irritazioni. La loro funzione principale è frizionare delicatamente sull’area interessata, favorendo l’assorbimento del principio attivo e offrendo sollievo rapido e efficace. Utilizzate spesso in ambito terapeutico, le pomate rappresentano un rimedio pratico e immediato per prendersi cura del proprio benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Pomate

La definizione "Si frizionano a scopo terapeutico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T E G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENTE" GENTE

