Si fa a scopo di estorsione

: Il ricatto (Grand Piano) è un film del 2013 diretto dal regista spagnolo Eugenio Mira. .

Italiano: Sostantivo: ricatto ( approfondimento) m sing (pl.: ricatti) . (diritto) estorsione di utilità illecite con intimidazioni col fine di costringere la vittima a comportarsi contro volontà. (per estensione) sfruttamento di una condizione di debolezza altrui, anche presunta o procurata attraverso notizie, fatti saputi e/o questioni in sospeso veri o meno, prospettando una o più vendette, addirittura anche nella situazione in cui non venissero accettate azioni ingiuste.