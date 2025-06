Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni nei cruciverba: la soluzione è Identikit

IDENTIKIT

Curiosità e Significato di Identikit

Non fermarti alla soluzione! Conosci Identikit più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Identikit.

Perché la soluzione è Identikit? Un identikit è un'immagine ricostruita sulla base delle descrizioni fornite dai testimoni oculari. Viene utilizzata dalla polizia per identificare un sospetto quando non si ha una fotografia. È uno strumento fondamentale nelle indagini, che permette di creare un profilo visivo affidabile grazie alla collaborazione tra testimoni e esperti. In sostanza, aiuta a trovare il colpevole in modo rapido ed efficace.

Come si scrive la soluzione Identikit

Stai cercando la risposta alla definizione "Si crea sulla base delle descrizioni dei testimoni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

K Kappa

I Imola

T Torino

