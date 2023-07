Lo si prova con testimoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si prova con testimoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALIBI

Significato/Curiosità : Lo si prova con testimoni

Quando si tratta di dimostrare l'innocenza o la colpevolezza di un individuo in un processo legale, spesso si fa ricorso a prove come testimoni o alibi. I testimoni sono persone che possono fornire informazioni rilevanti sulla vicenda, testimonianze oculari o dettagli cruciali che possono avvalorare o confutare la versione dei fatti presentata in tribunale. D'altra parte, l'alibi è una forma specifica di testimonianza che cerca di dimostrare che l'accusato si trovava in un luogo diverso e quindi impossibilitato a commettere il reato in questione. Sia i testimoni che l'alibi sono fondamentali per la giustizia e il processo equo, garantendo che si giunga a conclusioni accurate basate su fatti verificabili.

Altre risposte alla domanda : Lo si prova con testimoni : prova; testimoni; prova rischiosa; Se è verso esprime disapprova zione; Lo sono tutti quelli che approva no; A prova di bambino; In quella d esame si viene messi alla prova ; Sono noti i suoi testimoni ; Ne sono noti i testimoni ; L Ernesto attore di teatro e testimoni al di Cynar; La chiede il PM per i falsi testimoni ; Falsa testimoni anza;

Cerca altre Definizioni