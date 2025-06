Scaccia il diavolo nei cruciverba: la soluzione è Esorcista

Home / Soluzioni Cruciverba / Scaccia il diavolo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scaccia il diavolo' è 'Esorcista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESORCISTA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Esorcista: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esorcista? Esorcista indica colui che compie riti e preghiere per allontanare il diavolo o entità maligne. È una figura presente nelle tradizioni religiose, soprattutto cattoliche, incaricata di liberare le persone da influenze negative o possessioni spirituali. Un ruolo che richiede competenza e fede, fondamentale per chi crede nel potere della preghiera contro il male.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Liberava gli indemoniatiCosi è il piede del diavoloIl Raymond che scrisse Il diavolo in corpoLo è chi ha un diavolo per capello

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scaccia il diavolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

T T A R U E E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUTORETE" AUTORETE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.