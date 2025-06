Rimozione di un organo dal corpo nei cruciverba: la soluzione è Espianto

Home / Soluzioni Cruciverba / Rimozione di un organo dal corpo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rimozione di un organo dal corpo' è 'Espianto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESPIANTO

Curiosità e Significato... La parola Espianto è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Espianto.

Perché la soluzione è Espianto? L'espianto è l'operazione chirurgica che consiste nel rimuovere un organo o tessuto dal corpo di una persona, spesso per motivi medici come donazioni o trattamenti. Si tratta di un intervento che richiede grande precisione e competenza, ed è fondamentale per salvare vite o migliorare la salute. In sostanza, rappresenta un atto di grande valore umanitario e scientifico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Prelievo di un organoRimozione di un organo dal corpo del donatoreUn organo del nostro corpoUn organo del corpo umano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Rimozione di un organo dal corpo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

T O E O N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORNEO" TORNEO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.