La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Punzecchiare qualcuno per avere una reazione' è 'Provocare'.

PROVOCARE

Curiosità e Significato di Provocare

Approfondisci la parola di 9 lettere Provocare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Provocare? Provocare significa suscitare intenzionalmente una reazione in qualcuno, spesso usando commenti pungenti o comportamenti provocatori. È un modo per stimolare emozioni o reazioni, a volte per attirare attenzione o mettere alla prova i sentimenti altrui. In sostanza, si tratta di innescare una risposta emotiva, che può essere positiva o negativa, a seconda del contesto e dell'intenzione.

Come si scrive la soluzione Provocare

Non riesci a risolvere la definizione "Punzecchiare qualcuno per avere una reazione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

