Posto per l orologio nei cruciverba: la soluzione è Taschino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Posto per l orologio' è 'Taschino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASCHINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Taschino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Taschino? Il taschino è una piccola tasca interna, tipicamente all’interno di giacche o gilet, pensata per conservare oggetti preziosi come orologi da tasca o monete. È un dettaglio elegante e pratico, che aggiunge stile e funzionalità all’abbigliamento classico. Insomma, il taschino è il luogo ideale per tenere al sicuro ciò che conta di più, senza perdere di vista l’eleganza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il portamonete nei pantaloniMolte giacche ne hanno almeno uno internoEssere già sul postoCollocato postoUn posto appartato dove rilassarsi e riposarsi

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

O Otranto

