Piccola fenditura sulla cute o le mucose nei cruciverba: la soluzione è Ragade

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccola fenditura sulla cute o le mucose' è 'Ragade'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAGADE

Curiosità e Significato di Ragade

La parola Ragade è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ragade.

Perché la soluzione è Ragade? Una ragade è una piccola fenditura o taglio sulla pelle o sulle mucose, spesso dolorosa e fastidiosa. Si manifesta comunemente nell'area anale, causando bruciore e sanguinamento durante o dopo l'evacuazione. Questa lesione può insorgere per diverse cause, come stitichezza o irritazioni, e richiede attenzione per favorire la guarigione e prevenire complicazioni. La cura tempestiva aiuta a migliorare il comfort quotidiano.

Come si scrive la soluzione Ragade

Non riesci a risolvere la definizione "Piccola fenditura sulla cute o le mucose"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

G Genova

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

