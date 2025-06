Periodo che intercorre tra una mitosi e l altra nei cruciverba: la soluzione è Interfase

INTERFASE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Interfase: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Interfase? L'interfase è il periodo di inattività tra una divisione cellulare e l'altra, durante il quale la cellula cresce, si prepara e duplica il suo patrimonio genetico. È fondamentale per garantire che ogni nuova cellula abbia tutto il materiale necessario per funzionare correttamente. In questa fase, avviene anche la sintesi delle proteine e la riparazione del DNA, assicurando il buon svolgimento dei processi cellulari.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

F Firenze

A Ancona

S Savona

E Empoli

