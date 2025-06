Obiettivo, imparziale nei cruciverba: la soluzione è Oggettivo

OGGETTIVO

Perché la soluzione è Oggettivo? Oggettivo significa essere imparziali e basarsi su fatti concreti, senza influenze di opinioni personali. È un modo di guardare alle cose in modo neutro, equilibrato e distaccato, per offrire giudizi giusti e affidabili. Essere oggettivi è fondamentale in molte situazioni, come nel giornalismo, nella scienza o nelle decisioni quotidiane, perché permette di valutare le cose con chiarezza e sincerità.

O Otranto

G Genova

E Empoli

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

