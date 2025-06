Nelle giacche eleganti ci si mette il fazzoletto nei cruciverba: la soluzione è Taschino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nelle giacche eleganti ci si mette il fazzoletto' è 'Taschino'.

TASCHINO

Curiosità e Significato di Taschino

Non fermarti alla soluzione! Conosci Taschino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Taschino.

Perché la soluzione è Taschino? Il taschino è la piccola tasca all’interno della giacca elegante, pensata per inserire un fazzoletto, aggiungendo stile e raffinatezza al completo. È un dettaglio di classe che permette di sfoggiare un accessorio discreto ma di grande effetto. Quindi, il taschino è l’elemento che completa con eleganza ogni outfit formale.

Come si scrive la soluzione Taschino

Stai cercando la risposta alla definizione "Nelle giacche eleganti ci si mette il fazzoletto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

O Otranto

