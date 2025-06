Molto impaurito nei cruciverba: la soluzione è Spaventato

SPAVENTATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Spaventato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Spaventato.

Perché la soluzione è Spaventato? Spaventato indica uno stato di paura intensa, spesso causato da un pericolo percepito o da qualcosa che ci mette in apprensione. È un termine comune per descrivere chi si sente molto impaurito e in apprensione, con un senso di timore che può bloccare o mettere in allerta. In breve, rappresenta quella sensazione di grande paura che ci fa tremare o ci mette in allarme.

