Lo è un cibo poco saporito nei cruciverba: la soluzione è Sciapo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un cibo poco saporito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è un cibo poco saporito' è 'Sciapo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIAPO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sciapo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sciapo.

Perché la soluzione è Sciapo? Sciapò è un termine dialettale siciliano che indica qualcosa di insipido, senza sapore particolare. Si usa spesso per descrivere cibi poco gustosi o privi di carattere, rendendo l’idea di una pietanza che non delizia il palato. In sostanza, rappresenta un cibo poco saporito e privo di appeal, perfetto per spiegare una pietanza insipida in modo colloquiale e colorito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Scarso di salePoco saporito senza saleIl Pane toscano è detto anche cosìChi lo osserva non tocca ciboPoco saporitoLo sono le abitudini di chi fa poco moto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Lo è un cibo poco saporito" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

P Padova

O Otranto

O O N S T I À I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOIOSITÀ" NOIOSITÀ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.