AMPOLLINE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ampolline? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ampolline.

Perché la soluzione è Ampolline? Le bottigliette delle oliere si riferiscono alle piccole contenitori usati per olio e aceto in cucina. La soluzione, ampolline, indica proprio questi piccoli recipienti, spesso di vetro o ceramica, utili per condire e decorare i piatti. Sono un elemento pratico e elegante, che unisce funzionalità e design. Un dettaglio che rende ogni tavola più raffinata e completa.

Hai trovato la definizione "Le bottigliette delle oliere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

O S O L P Mostra soluzione



