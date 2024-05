Bottigliette di profumi

Sostantivo

flacone m sing (pl.: flaconi)

(chimica) (farmacologia) piccolissima bottiglia per medicinali liquidi o profumi

Sillabazione

fla | có | ne

Pronuncia

IPA: /fla'kone/

Etimologia / Derivazione

dal francese flacon

Alterati