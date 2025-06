La televisione ne trasmette molti nei cruciverba: la soluzione è Film

Home / Soluzioni Cruciverba / La televisione ne trasmette molti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La televisione ne trasmette molti' è 'Film'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILM

Curiosità e Significato... La parola Film è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Film.

Perché la soluzione è Film? Il termine film si riferisce a un’opera cinematografica, cioè a una produzione visiva realizzata per intrattenere, raccontare storie o trasmettere messaggi. La televisione ne trasmette molti, offrendo un’ampia varietà di generi e stili. In sostanza, il film è un modo per vivere emozioni e scoprire mondi diversi, rendendo ogni visione un’esperienza unica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Manifestazione Usa che promuove le opere di registi esordientiUno spettacolo su NOWViene girato scena per scenaNetflix ne trasmette moltiLa TV ne trasmette moltiSe ne mangiano molti d estate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "La televisione ne trasmette molti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

L Livorno

M Milano

S R D A I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SDRAIO" SDRAIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.