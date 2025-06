La città biblica immorale con Gomorra nei cruciverba: la soluzione è Sodoma

SODOMA

Curiosità e Significato... La soluzione Sodoma di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sodoma per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sodoma? Sodoma è una città biblica nota per il suo comportamento considerato immorale e dissoluto, spesso associato a pratiche contro le norme morali e sociali dell’epoca. La sua storia, narrata nella Bibbia, simboleggia l’idea di corruzione e peccato, ed è diventata un termine usato per indicare ambienti o comportamenti estremamente corrotti o decadenti. Un esempio di come la narrativa antica influenzi ancora il linguaggio moderno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Andò incontro alla stessa sorte di GomorraLa biblica città che subì la stessa sorte di GomorraBiblica città dalle fragilissime muraBiblica città della Giudea

