La biblica città che subì la stessa sorte di Gomorra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La biblica città che subì la stessa sorte di Gomorra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SODOMA

Significato/Curiosita : La biblica citta che subi la stessa sorte di gomorra

"mele di sodoma" colme di cenere. "pomo di sodoma" è detta anche la calotropis procera, il cui nome volgare inglese è appunto apple of sodom; questo nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La biblica città che subì la stessa sorte di Gomorra : biblica; città; subì; stessa; sorte; gomorra; La biblica sposa del re Assuero; Una donna biblica ; Sigla biblica della prima lettera di Giovanni; Un territorio della Palestina biblica ; Una terra biblica ; biblica città della Giudea; Disordinati come una torre biblica ; Importante chiesa cittadina; città presso l Etna; La città con i rioni Monti e Prati; Grande città di Israele; La città natale di Dalla; La città algerina del romanzo La peste di Camus; La seconda città più popolosa del Piemonte; subì un supplizio; In che non si dica = subito; Persona o animale che subisce un esperimento; La subisce il recluso; Chi subisce un furto o un delitto; Un saluto subito prima di cena; Colpo subito nella calca; Successione di parole con la stessa iniziale; Abitudinario che segue sempre la stessa routine; Gli uccellini che appartengono alla stessa covata; Pretendenti alla stessa mano; Abitano nella stessa casa; Mentalmente presente a se stessa ; Ridotte alla stessa altezza; La Consorte del roi; Può esserlo la sorte ; Sposa consorte ; Il consorte della reine; Destinate a una sorte già determinata; Si dice di chi ha buona sorte dalla fortuna; Destino sorte ; Il Roberto di gomorra ; Il Garrone di gomorra ; Il Ciro della serie gomorra ; Il Matteo regista del film gomorra ; Fu distrutta con gomorra ; Si cita con gomorra ; Sodoma e gomorra si attirarono quella di Dio;

Cerca altre Definizioni