La C di Coni nei cruciverba: la soluzione è Comitato

COMITATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Comitato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Comitato.

Perché la soluzione è Comitato? La C di Coni rappresenta l'iniziale di Coni, simbolo di un organismo che promuove lo sport e l'attività fisica in Italia. La soluzione, COMITATO, indica un gruppo di persone che si riuniscono per gestire e organizzare eventi o iniziative, come nel mondo sportivo. È un termine che esprime collaborazione e impegno collettivo per raggiungere obiettivi comuni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Organo investito di funzioni di comandoLe hanno cubo e coniVendono coppe e coniÈ formata da coni e bastoncelli

Se "La C di Coni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

W E I L L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WILLIE" WILLIE

