FERMAPORTA

Curiosità e Significato di Fermaporta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Fermaporta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fermaporta? Il termine fermaporta indica un dispositivo, spesso di plastica o metallo, posizionato all’uscio per impedire che sbatta a causa del vento o di correnti d’aria. È utile per mantenere la porta aperta o chiusa senza rumore fastidioso o danni alla struttura. In breve, il fermaporta aiuta a proteggere e controllare l’apertura delle porte, rendendo gli ambienti più comodi e silenziosi.

Come si scrive la soluzione Fermaporta

La definizione "Impedisce all uscio di sbattere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R C O E N A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRONCARE" TRONCARE

