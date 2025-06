Il nome della Ghione che fu attrice di TV e teatro nei cruciverba: la soluzione è Ileana

Home / Soluzioni Cruciverba / Il nome della Ghione che fu attrice di TV e teatro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nome della Ghione che fu attrice di TV e teatro' è 'Ileana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ILEANA

Curiosità e Significato di Ileana

Approfondisci la parola di 6 lettere Ileana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ileana? Il nome ILEANA è di origine latina e significa giglio, simbolo di purezza e bellezza. Un nome molto diffuso in Italia, spesso scelto per la sua dolce musicalità e il suo legame con la natura. Ricorda figure femminili di charme e delicatezza, perfetto per chi cerca un nome elegante e senza tempo. È una scelta che unisce tradizione e raffinatezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L attrice D CruzIl nome della GhioneCotrubas soprano liricoIl nome dell attrice GhioneIl nome dell Anselmi attrice del teatro sicilianoLa Ghione del teatro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ileana

La definizione "Il nome della Ghione che fu attrice di TV e teatro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

L Livorno

E Empoli

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O V I T L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIEVITO" LIEVITO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.