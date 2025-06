Il limite degli anni prescritto per le perpetue nei cruciverba: la soluzione è Età Sinodale

ETÀ SINODALE

Curiosità e Significato di Età Sinodale

La soluzione Età Sinodale di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Età Sinodale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Età Sinodale? L'età sinodale indica l'età massima oltre la quale un religioso non può più essere nominato o mantenere certe cariche all’interno della Chiesa. È un limite stabilito per garantire il rinnovamento e la continuità delle funzioni ecclesiastiche. In pratica, rappresenta un punto di riferimento importante per le decisioni riguardanti il personale religioso, assicurando che le responsabilità siano affidate a chi è ancora in grado di svolgerle attivamente.

Come si scrive la soluzione Età Sinodale

Hai trovato la definizione "Il limite degli anni prescritto per le perpetue" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

T Torino

À -

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

