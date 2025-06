Il degli Anelli trilogia fantasy nei cruciverba: la soluzione è Signore

SIGNORE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Signore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Signore.

Perché la soluzione è Signore? SIGNORE è un termine che indica una persona di alto rango, rispetto o autorità, spesso usato per riferirsi a un sovrano o a una figura di potere. Nel contesto della trilogia fantasy Il Signore degli Anelli, richiama il ruolo di chi detiene un grande potere e responsabilità. La parola evoca rispetto, autorità e leadership, elementi fondamentali nelle grandi narrazioni epiche.

S Savona

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

