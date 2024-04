La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si riconosce dallo stile. SIGNORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Signore (dal latino senior(em), letteralmente più anziano), indica chi è superiore a qualcun altro, chi possiede, domina, governa o in generale ha potere su qualcuno o qualcosa: Signore – termine usato in alcune traduzioni della Bibbia per sostituire il nome di Dio; nel Nuovo Testamento e più in generale nel Cristianesimo è anche usato per indicare Gesù Cristo Signore (Senior o Dominus) – titolo nobiliare Signore – colui che governa una signoria: può essere anche sinonimo di re Signore – cognome italiano Signore – personaggio della saga letteraria Una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket

signore ( approfondimento) m

(linguistica) titolo di rispetto con cui ci si rivolge a un uomo con cui non si ha confidenza mi scusi, signore, può dirmi che ore sono individuo adulto di sesso maschile uomo eleganze di gusti raffinati, di modi cortesi persona ricca, facoltosa padrone, proprietario, latifondista padrone di casa, in relazione con il personale di servizio il signore oggi non è presente.

nobile che esercitava il potere durante l'epoca feudale (religione) (per antonomasia) Gesù Cristo, Dio (storia) nel medioevo, titolo nobiliare conferito a chi deteneva la facoltà di svolgere funzioni e di amministrare territori e beni, in virtù di una concessione ricevuta da un'istanza superiore

Sostantivo, forma flessa

signore f pl

plurale di signora

Sillabazione

si | gnó | re

Pronuncia

IPA: /si.'o.re/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare seniore(m)

Sinonimi

(aggettivo) ammirevole, eccellente, lussuoso, perfetto, ragguardevole

ammirevole, eccellente, lussuoso, perfetto, ragguardevole (sostantivo) maschio, uomo

maschio, uomo capitalista, nababbo, padrone, proprietario, riccone, uomo ricco

qualcuno, uno, tale

marito, coniuge

re, nobile, sovrano, imperatore, principe

( letterario ) sire

sire aristocratico, nobiluomo, gentiluomo, gentleman





Contrari

(aggettivo) mediocre, modesto, pessimo

mediocre, modesto, pessimo (sostantivo) donna, femmina

donna, femmina miserabile, nullatenente, poveraccio, povero, indigente, spiantato

plebeo servo,domestico, suddito

mascalzone, screanzato

scapolo





Parole derivate

signoreggiare, signorile, signorsì. sissignore

Varianti

signor

Alterati