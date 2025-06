Il cane... della capitale cinese nei cruciverba: la soluzione è Pechinese

PECHINESE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pechinese? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Pechinese.

Perché la soluzione è Pechinese? Pechinese è un gioco di parole che combina Pechino (la capitale cinese) con cinese e il suffisso -ese, tipico dei nomi di origine geografica o etnica. Si riferisce scherzosamente a un cane proveniente da Pechino o, più in generale, a qualcosa che richiama la Cina e la sua cultura. È un termine creativo usato per descrivere in modo umoristico un cane con origini o caratteristiche cinesi.

P Padova

E Empoli

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

