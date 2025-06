Fulminata sulla via di Damasco nei cruciverba: la soluzione è Folgorata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fulminata sulla via di Damasco' è 'Folgorata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOLGORATA

Curiosità e Significato di Folgorata

Approfondisci la parola di 9 lettere Folgorata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Folgorata? Folgorata indica un'improvvisa e intensa emozione, come se si fosse colpiti da una scarica di energia. Deriva dall'immagine di un fulmine che illumina la via, creando stupore e meraviglia. È usata anche in senso figurato per descrivere un'ispirazione o una scoperta improvvisa e sorprendente, come quella vissuta nel racconto della conversione di Saulo sulla via di Damasco.

Come si scrive la soluzione Folgorata

Non riesci a risolvere la definizione "Fulminata sulla via di Damasco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

O Otranto

L Livorno

G Genova

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C M E N N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONCONE" MONCONE

