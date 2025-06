Formaggio lombardo nei cruciverba: la soluzione è Robiola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Formaggio lombardo' è 'Robiola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROBIOLA

Curiosità e Significato... La parola Robiola è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Robiola.

Perché la soluzione è Robiola? La Robiola è un formaggio lombardo di origine antica, noto per la sua consistenza cremosa e il sapore delicato. Spesso prodotto con latte vaccino, ovino o caprino, si presenta in forme morbide e fresche, ideale da gustare con pane e vini locali. La sua versatilità e tradizione ne fanno una specialità apprezzata in tutta Italia, rappresentando un'eccellenza della gastronomia regionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tenero formaggio lombardoTipo di formaggio lombardoFormaggio tenero del NorditaliaUn formaggio lombardoNoto formaggio lombardo a pasta morbidaUn formaggio lombardo in forme squadrate

Hai davanti la definizione "Formaggio lombardo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

B Bologna

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

