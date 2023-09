Un formaggio lombardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un formaggio lombardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROBIOLA

Significato/Curiosita : Un formaggio lombardo

(gorgonzoeula in lombardo, bërgonsola in piemontese) è un formaggio erborinato, prodotto in italia dal latte intero di vacca. si tratta di un formaggio dop originario... robiola derivi da rubrum per via della colorazione rossastra che assume spesso la crosta di questo formaggio. secondo un'altra versione, la robiola prenderebbe...