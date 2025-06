Fare un presente nei cruciverba: la soluzione è Regalare

REGALARE

Curiosità e Significato di Regalare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Regalare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Regalare? Fare un presente significa donare qualcosa a qualcuno, spesso per festeggiamenti o occasioni speciali. È un gesto di affetto, gratitudine o augurio, che rafforza i legami tra le persone. Regalare è un modo semplice e significativo per mostrare attenzione e cura, rendendo più speciale ogni momento condiviso. In fondo, regalare è un modo per rendere più bello il mondo intorno a noi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cedere senza volere niente in cambioDonare elargireFare un taglio sulla sommaSostanza presente nel sanguePermette a un giovane di fare esperienza in azienda

Come si scrive la soluzione Regalare

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L B O N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOBEL" NOBEL

