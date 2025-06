Famelico ingordo nei cruciverba: la soluzione è Vorace

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famelico ingordo' è 'Vorace'.

VORACE

Vorace.

Perché la soluzione è Vorace? Vorace descrive qualcuno o qualcosa che ha un appetito insaziabile, sempre desideroso di più. È usato per indicare una fame smisurata, come quella di un leone affamato o di una persona avidissima. La parola richiama l’idea di un desiderio senza fine, rendendola perfetta per descrivere un carattere o un comportamento molto vorace. In sostanza, indica un bisogno continuo e inesauribile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Divoratore ingordoInsaziabile ingordoIngordo a tavolaChi è ingordo non pensa ad altroIngordo bramosoVorace e ingordo per il poeta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Famelico ingordo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

O Otranto

R Roma

A Ancona

C Como

E Empoli

CHRISTMAS

