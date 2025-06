Vorace e ingordo per il poeta nei cruciverba: la soluzione è Edace

EDACE

Perché la soluzione è Edace? Edace è un aggettivo che descrive qualcosa di commestibile o relativo al cibo, spesso usato in ambito botanico o medico. Deriva dal latino edax, che indica una forte inclinazione a mangiare o un appetito vorace. In sostanza, si riferisce a un desiderio insaziabile di consumare alimenti, rendendolo perfetto per descrivere un comportamento goloso e ingordo, proprio come un poeta vorace di parole e ispirazione.

Se "Vorace e ingordo per il poeta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

