Eliminare con una biro nei cruciverba: la soluzione è Depennare

Home / Soluzioni Cruciverba / Eliminare con una biro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Eliminare con una biro' è 'Depennare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEPENNARE

Curiosità e Significato di Depennare

Approfondisci la parola di 9 lettere Depennare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Depennare? Depennare significa eliminare o cancellare qualcosa, come una voce di una lista o un elemento scritto. È un gesto comune che si fa con una penna, spesso una biro, per correggere o aggiornare un testo senza eliminarlo definitivamente. La parola richiama l’idea di togliere, rimuovere o annullare ciò che non serve più, rendendo il tutto più ordinato e preciso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non servono per le biroUn marchio di molte biroPenna a = biro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Depennare

Hai trovato la definizione "Eliminare con una biro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L P L E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APELLE" APELLE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.