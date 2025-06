Dittatore rovesciato dalla rivoluzione castrista nei cruciverba: la soluzione è Batista

BATISTA

Curiosità e Significato di Batista

Perché la soluzione è Batista? Fulgido dittatore cubano rovesciato dalla rivoluzione castrista, Batista rappresenta il simbolo di un'epoca di oppressione e corruzione prima del cambiamento radicale guidato da Fidel Castro. La sua figura incarna il potere autoritario e le ingiustizie che hanno portato alla storica trasformazione di Cuba. Conoscere Batista aiuta a capire le radici di una delle rivoluzioni più importanti del Novecento.

Come si scrive la soluzione Batista

B Bologna

A Ancona

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

