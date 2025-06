Di proposito, espressamente nei cruciverba: la soluzione è Apposta

APPOSTA

Curiosità e Significato di Apposta

Approfondisci la parola di 7 lettere Apposta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Apposta? Apposta indica qualcosa fatto intenzionalmente, con lo scopo di provocare o ottenere un effetto preciso. È l'atteggiamento di chi agisce consapevolmente, magari per scherzo o per attirare l’attenzione. Quando si dice che qualcosa è fatto apposta, si sottolinea la volontà dietro all’azione, lasciando intendere che non si tratta di un incidente, ma di una scelta mirata.

Come si scrive la soluzione Apposta

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

