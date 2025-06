Daniele , patriota e politico dell 800 nei cruciverba: la soluzione è Manin

MANIN

Curiosità e Significato di Manin

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Manin, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Manin? Manin fu un celebre patriota e politico veneziano dell'Ottocento, noto per aver guidato la resistenza contro l'invasione austriaca e per il suo impegno nel risveglio nazionale italiano. Leader carismatico e uomo di grande integrità, rappresenta l'orgoglio della lotta per l'indipendenza. La sua figura incarna lo spirito di sacrificio e passione che ha contribuito a unificare l’Italia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un Daniele fra i patrioti venezianiFu uno statista venezianoMassimo politico patriota e autore dell 800Un Daniele patriota veneziano dell 800Aleardo poeta romantico e politico dell 800

Come si scrive la soluzione Manin

Hai trovato la definizione "Daniele , patriota e politico dell 800" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E A S E Mostra soluzione



